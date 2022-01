Trippier tras dejar el ‘Atleti’: “Por motivos personales”

El ‘Atleti’ hizo oficial el traspaso de Trippier al Newcastle. El jugador ha disputado 86 partidos y brindó once asistencias vistiendo la camiseta de los ‘colchoneros’.

Es oficial. El Atlético de Madrid oficializó el traspaso de Kieran Trippier al Newcastle. El futbolista británico se marcha después de dos temporadas y media. Asimismo, explicó el motivo por el cual dejará de vestir los colores del Atleti. El jugador busca estar cerca de su esposa y sus hijos, que se encuentran en Inglaterra.

“Siempre es diferente ir a otro país, con tu familia… Al principio fue difícil, pero no me gusta empezar de cero y ponerme a prueba. Eso es lo que he hecho en España casi tres años. Ha sido una experiencia increíble, estoy feliz por haberlo hecho. Pude ganar la liga, me llevo grandes recuerdos de un gran club que ha hecho tanto por mí dentro y fuera del campo. Muchas personas con las que seguiré en contacto por muchos años… Era una oportunidad única en la vida a la que no pude decir que no”, declaró Trippier en una entrevista para DAZN.

Por otro lado, comenta que su etapa en el Atlético de Madrid le ha convertido en “mucho mejor jugador”, gracias a Diego Pablo Simeone. “Es un gran entrenador. Me ha ayudado en el aspecto defensivo. Siento que he madurado mucho desde que llegué a Madrid. He jugado con grandes jugadores y él como entrenador es increíble. Ha sido un placer y un privilegio jugar para Simeone”, confesó.

El futbolista afirmó que pidió al Atlético que tuviera en cuenta su salida si se daba la oportunidad de regresar a Inglaterra. “Apareció el Newcastle, hablé con mi mujer, era importante para mis hijos volver a Inglaterra en este momento y establecerme con mi familia. Así que estoy encantado de estar aquí. Mi mujer está deseando volver de Madrid para vivir conmigo. Es una nueva etapa para mí y mi familia, estoy emocionado”, comentó.

“Conozco muy bien al entrenador. El Newcastle es un gran club, es un privilegio estar aquí, es una nueva etapa en mi carrera que estoy deseando empezar”, concluyó.