“Trujillanos quédense en sus casas y respeten”

Cueva pide que sus paisanos cumplan con orden presidencial

La responsabilidad es una palabra que parece haber calado muy profundo en Christian Cueva. El hombre de la Selección Peruana les pidió a todos los peruanos (y en especial a los de su natal Trujillo) que puedan quedarse en sus hogares para evitar contagiar a sus seres queridos, tal como él lo hace en México, donde vive actualmente y que también se encuentra en estado de cuarentena.

“Mis paisanos no están siendo muy responsables en Trujillo. Si uno no se cuida pasamos el contagio a las personas que más amamos. A ellos les digo primero, mucha fe en Dios. Esas ciudades que no están cumpliendo lo que el Presidente dice, que vean mi ejemplo. Yo no estoy en cuarentena y estoy guardado. ¡Imagínate!”, expresó ‘Aladino’ en entrevista para el programa ‘Día D’.