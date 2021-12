Tuchel: “Me preocupa la salud de los jugadores”

Thomas Tuchel se mostró en desacuerdo con la decisión de la Premier League de jugar el partido a pesar del aumento de casos positivos de coronavirus.

“Di mi opinión, el club dio su opinión, hablamos mucho sobre la seguridad y la protección de los jugadores, no estoy tan seguro de que hayamos hecho eso hoy. Si mañana tenemos otra prueba y otro positivo, me gustaría hablar con la Premier League sobre lo que esperan. Si nos hacen jugar contra Brentford, ¿Qué debemos hacer? Todos pueden tener una opinión. Nosotros teníamos una opinión y la Premier League tenía una opinión. Estamos de acuerdo en no estar de acuerdo”, declaró Tuchel para Sky Sports.

El brote de Covid-19 en los clubes de la Premier, obligó a suspender la mayor parte de los partidos de este fin de semana, pero no el de los ‘Blues’. “No sé si estuvo cerca de no jugarse. Estuvimos luchando con la preparación porque tuvimos varios días consecutivos con pruebas positivas y luego viajamos juntos durante tres horas con el equipo, cenamos juntos y tuvimos otra prueba positiva con Jorginho”, explicó en diálogo con BBC Sports.

“La gente está preocupada porque estaban en el mismo autobús y cenaron lo mismo. Obviamente, no fue suficiente para posponer el partido y tuvimos que jugar, pero no se puede exigir una concentración del 100%, sería estúpido concentrarse normalmente. Había todo menos calma”, expresó.

“Hoy por la mañana a las 08:30 llaman a la puerta y tienen otra prueba de la que nadie sabía, así que ¿despertamos a los jugadores que quieren dormir un poco más? Di mi opinión y puedes hacer con ella lo que quieras. No puedo comparar con otros partidos, es solo nuestra situación. No es seguro”, agregó.

Muy preocupado

“Hablamos de proteger a los jugadores y un ambiente seguro, pero no es seguro. No me sorprendería si la próxima prueba llega y tenemos más casos positivas. ¿Cómo debería detenerse si nos sentamos en el autobús y cenamos y simplemente nos quedamos juntos como si nada hubiera pasado? No me preocupan mucho los próximos partidos, solo me preocupan las próximas pruebas y la salud de los jugadores”, finalizó.