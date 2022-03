Tuchel: “Soy un privilegiado y estoy en paz”

Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea de Inglaterra, se manifestó con respecto al conflicto bélico entre Ucrania y Rusia

Van con todo. Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea de Inglaterra, se manifestó con respecto al conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. El reconocido estratega alemán expresó lo siguiente: “Soy un privilegiado y estoy en paz”.

El periodista comenzó preguntando lo siguiente: “Viendo la pasión con lo que has hablado hace un momento de los horrores de la guerra, ¿cuánto deseas que el propietario (del Chelsea) pueda ayudar con…?””.

Tuchel respondió de la siguiente manera: “Escucha, escucha, escucha, para con eso. No soy político, para con eso. Solo puedo repetir lo mismo y me siendo repitiéndolo porque nunca he vivido una guerra”.

TUCHEL Y EL CHELSEA:

En ese sentido, agregó lo siguiente: “Solo hablar de ello me hace sentir mal, ya que soy un privilegiado. Estoy aquí sentado, en paz y lo hago lo mejor que puedo, pero tú debes dejar de hacer esas preguntas porque no tengo respuestas para ti”.

Por último, habló de Román Abramóvich: “Creo que actualmente están en la mejor posición para velar por los intereses del Club, los jugadores, el personal y los aficionados”.

El Chelsea vive horas de incertidumbre debido a la renuncia de su presidente. Ahora, se espera un nuevo propietario para la institución.