‘Tupi’ Venero: “Hay que darle un jalón de orejas al público”

Américo ‘Tupi’ Venero, capitán del equipo peruano en la Copa Davis, lamentó la falta de público en el cotejo frente a Bolivia. La Blanquirroja se impuso a Bolivia y finalmente Perú logró quedarse en el Grupo Mundial de la Copa Davis. Venció por 3 – 1 y mantuvo su posición.

Venero dijo lo siguiente: “Fue un partido muy cerrado, pero llega un momento en que no juegas con la estrategia, ni con la cabeza, sino ya con un sentimiento, él estaba dejando todo en la cancha, el partido se le podía escapar pero eso también me animó a decirle de que juegue en ‘piloto automático’ y no tanto en pensar cada punto. Gracias a Dios pudimos ganar el partido y la serie”.

Además, agregó que: “Nos hemos enfrentado a un equipo boliviano muy bueno y se han visto grandes encuentros. Estoy sorprendido del nivel que han mostrado ellos. Hay que darle un jalón de orejas al público también, ya que hoy era un día en qué necesitábamos más gente aquí apoyándonos”.

PERÚ EN LA COPA DAVIS:

Por último, manifestó que: “El hecho de que juegue ‘Juanpi’ dobles era producto del primer día, nos juntamos en la noche el cuerpo técnico y luego lo hablamos con él, apostamos por su jerarquía, por su experiencia y creo que en el dobles eso pesa bastante. A pesar de que Sergio Galdos y Juan Pablo juegan juntos hace tiempo, el dobles es 50/50”.