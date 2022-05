U. Española con Paolo Hurtado superó 2-0 a Antofagasta

El peruano pudo sumar minutos tras cinco meses de ausencia por lesión.

Unión Española superó por 2-0 a Antofagasta por la décima tercera jornada de la primera división chilena. Con la presencia de Paolo Hurtado desde los 79 minutos.

El mediocampista disputa sus primeros minutos en el año tras superar una dura lesión, la última vez que el volante disputó un encuentro fue el 5 de diciembre del 2021 en la derrota por 1-0 ante Cobresal.

Es importante señalar que Hurtado fue amonestado al minuto de ingresado por una fuerte falta.

U. Española visitará a Coquimbo Unido en la próxima jornada, mientras que Antofagasta recibirá a Everton en el estadio Bicentenario Calvo y Bascuñan.

El local está puntero con 25 puntos, mientras que el visitante llegó a 10 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo.

Luego de pisar una cancha tras cinco meses de ausencia por una lesión, el mediocampista se manifestó en las redes sociales, donde mostró su fortaleza tras este difícil momento.

“Quizás la vida me ha golpeado, pero todavía no ha logrado quitarme lo que más me gusta hacer”. Se refirió el volante en su cuenta de Instagram.