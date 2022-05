Ugarriza: “Los resultados no reflejan la posición en la tabla donde Cienciano merece estar”

Adrián Ugarriza, delantero de Cienciano, en conferencia de prensa, habló la derrota por 1-0 ante Alianza Lima por la jornada 16 de la Liga 1 Betsson

Adrián Ugarriza, delantero de Cienciano, en conferencia de prensa, habló la derrota por 1-0 ante Alianza Lima por la jornada 16 de la Liga 1 Betsson. El atacante nacional señaló que el cuadro cusqueño no merece estar en el puesto que se encuentra ahora en la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

Asegura que tuvieron varias ocasiones de gol pero no pudieron concretar: “Tuvimos varias oportunidades, duele mucho irnos sin nada. Me parece que durante el primer tiempo fuimos muy superiores, a veces hay que afinar detalles que nos cuestan puntos y que no hacen que se refleje en la tabla donde merecemos estar”, afirmó Ugarriza en conferencia de prensa.

Sobre el gol mal anulado, dijo: “Guerrero se acercó a la juez y le comentó que estaba mal cobrado y era gol, tratamos de ser respetuosos con los árbitros, darles a entender que no fue la decisión correcta”.

Gerardo Ameli, director técnico de Cienciano, en conferencia de prensa, habló la derrota por 1-0 ante Alianza Lima por la jornada 16 de la Liga 1 Betsson. El estratega argentino señaló que los blanquiazules son justos ganadores.

“Hemos quedado un poco lejos de la lucha por el campeonato. Ahora tenemos que reformular objetivos de cara a los próximos tres partidos del Apertura y después pensar en el Clausura”, aseguró Ameli en conferencia de prensa.