Un fichaje más para Melgar

Un fichaje desde Argentina arribará en Arequipa para jugar por Melgar

Un fichaje realizará Melgar para reforzar más el equipo de cara al próximo inicio de la Liga 1 Betsson.

La escuadra arequipeña se prepara para afrontar las competiciones correspondientes, las cuales son el torneo local y una etapa previa a la fase de grupos de la Copa Libertadores y con el objetivo claro en ello, está terminando de efectuar las contrataciones respectivas para tener la plantilla lista con todas las posiciones bien aseguradas. Por tal motivo, se están dando los últimos detalles para contar con los servicios en condición de préstamo de un futbolista (Leonel González) que se desempeñó la temporada pasada en la competición argentina, defendiendo los colores del conjunto de Argentinos Juniors. Es preciso mencionar que su carta pase le pertenece al club Godoy Cruz y hay la opción de que el conjunto dominó compré la ficha del jugador de veintinueve años, quien durante la campaña pasada disputó una totalidad de once encuentros, en los cuales no asistió y no metió ninguna anotación.

Cabe indicar que el equipo rojinegro jugó en Argentina el día de hoy partidos de práctica de series de tres tiempos ante precisamente el club dueño de la ficha de González, Argentinos Juniors.

Para agregar, el combinado de Arequipa tendrá su presentación ante toda su hinchada el veinte de enero en la UNSA y el rival al que enfrentarán será el Bolívar de Bolivia.

