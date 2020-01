Un triunfo más y clasificamos

Sub 23 se tiene que reivindicar en este Preolímpico opaco

Cabe resaltar que Brasil ya está clasificado con nueve puntos. En la segunda posición está Uruguay con seis, pero que descansa y tiene que cruzar los dedos para que Paraguay no gane y Perú empate con Bolivia o estos últimos no ganen por más de dos goles. De esta forma, Perú gana por un gol, automáticamente supera a Uruguay, pero si los ‘guaranís’ dan la sorpresa y derrotan a Brasil, la ‘Bicolor’ tendrá que ganar por dos goles de diferencia más que los de Paraguay. Eso sí, cualquier otro resultado que no sea victoria, deja a la selección incaica automáticamente eliminada. A rezar y ganar nomás.

ASÍ VA LA TABLA

GRUPO B PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.



1. Brasil 3 3 0 0 9 4 5 9

2. Uruguay 4 2 0 2 5 6 -1 6

3. Paraguay 3 1 0 2 4 4 0 3

4. Perú 3 1 0 2 3 4 -1 3

5. Bolivia 3 1 0 2 6 9 -3 3