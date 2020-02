“Una clasificación no es imposible”

Pérez espera que el viaje con anticipación rinda sus frutos

El técnico uruguayo Gregorio Pérez, en la previa de este partido, dio sus apreciaciones de lo que será el partido. “Nos hemos tomado un tiempo para analizar al rival y así tomar recaudos. Estamos a 90 minutos de lograr algo muy importante para la institución”, afirmó.

Además, habló de lo que espera ver en el equipo para este trascendental duelo. “Creo mucho en el equipo que va a dar todo y por qué no pensar que se puede dar la clasificación”, indicó.

Finalmente, se refirió al hecho de que no son favoritos para este duelo. “Mis jugadores son conscientes de sus virtudes. Más allá de las falencias que podamos tener, no me cabe duda que entregarán todo”, aseguró.