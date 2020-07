Una final que pudo ser

Manchester City recibe al campeón Liverpool en su estadio y le harán ‘pasillo’.

Muchos hubiesen deseado que este partido llegue en otras circunstancias, pero el fútbol y las matemáticas no lo permitieron. Manchester City, segundo lugar y sin posibilidades, por el momento, de jugar un torneo internacional debido a una sanción, recibirá en el Ettihad Stadium al campeón Liverpool, quienes sin jugar campeonaron por la caída de los ‘Citizens’ la fecha pasada. El choque irá desde las 2:15 de la tarde.

A pesar del trago amargo que supuso la pérdida de la Premier League, Manchester City saldrá por los tres puntos, ya que necesitan un envión anímico para dos torneos que tienen por disputar como la FA Cup y la Champions League, a diferencia de los ‘Reds’. Mientras tanto, el Liverpool no ve mejor oportunidad para demostrar por qué es el campeón frente a su más cercano perseguidor y no guardará su mejor once.

Por otro lado, hace unos días, el técnico español del City, ‘Pep’ Guardiola comentó que le harán un ‘pasillo de honor’ a los dirigidos por Jurgen Klopp, puesto que se lo merecen. Ello sin duda es un acto de caballerosidad.