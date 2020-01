Una golondrina no hizo verano

No pudimos ante Uruguay que nos ganó 1-0 y ahora ante Bolivia por un milagro

Equipo de Ñol no tiene funcionamiento, hay ganas, pero con eso no basta

Muchos peruanos tenían la ilusión de ver a la selección peruana sub 23 luego de derrotar agónicamente a Paraguay. Pero esas mismas ganas se fueron en la noche de ayer, cuando los dirigidos por Nolberto Solano cayeron por 1 – 0 ante Uruguay en el estadio Centenario de Armenia (Colombia).

Durante todo el encuentro, Perú tuvo el balón, pero no supo que hacer. Es como cuando tienes una enamorada y no la tocas. Eso fue el cuadro peruano, que tenía la pelota, pero sin profundidad. Bastaron 14 minutos para que Uruguay convierta el primer gol tras un remate de Francisco Ginella. Después, los peruanos dominaron a posesión de balón, pero nunca el juego. Y así era difícil entrarle a la dura defensa ‘Charrúa’.

Para la segunda parte entró Jairo Concha, Christopher Olivares y Kevin Sandoval, quienes poco o nada pudieron hacer para revertir la situación. El ultimo hizo algo que nadie estaba haciendo, pegarle al arco. Su remate se desvió y dio en el palo, la diosa fortuna como dice el buen Toño Vargas no estuvo de nuestro lado. Perú tiene ganas, corazón, pero cuando no hay herramientas es complicado plantarse objetivos como clasificar. Solo un milagro metería a la selección peruana a la siguiente fase. Y ojo, que Bolivia no es cualquier cosa.