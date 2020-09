Una luz de esperanza

Escribe:

GABRIEL ÁNGELES

———————————————————————————————

1.- Estás en un buen momento con Llacuabamba. ¿Cómo tomas el cambio de provenir de la Copa Perú y ahora jugar en el fútbol profesional?

La verdad que contento, sobre todo por el equipo. Estamos saliendo de una mala racha, estamos invictos sin perder. Toca un partido muy fuerte ante la “U”, queremos ganar. Creo que los nervios se me acabaron cuando le metí un gol a Cienciano a los 20 segundos. A partir de ahí tuve más confianza.

2.- ¿Qué cosas nuevas has experimentado?

Los buenos equipos, buenos jugadores, hay más espacio para jugar. En Copa Perú no te dan mucho espacio, porque apenas te llevas a uno y ya te aparece otro. El fútbol profesional es más ordenado. Es la única diferencia.

3.- ¿Cuál de los cinco goles que has metido te gustó más?

El que le hice a Cienciano es el que más recuerdo. Nunca imaginé debutar y meter un gol a los 20 segundos. Eso me dio una confianza enorme.

4.- Sobre tu gran actuación ante Municipal. ¿Te dijo algo el técnico Néstor Otero?

Sí, me ha felicitado por el rendimiento por todos los partidos que he jugado. Sé que puedo dar un poco más, pero ya eso depende de mí.

5.- ¿Cómo es tu relación con él?

Mi relación es buena, con todo el comando técnico me llevo bien. Me dan mucha confianza.

6.- ¿Estás de acuerdo que el técnico haya dicho que el objetivo es salvar la categoría?

Sí, claro, la idea es alejarnos del descenso. Quizás lo dice por la posición en que estamos en la tabla en estas 10 primeras fechas.

7.- ¿Crees que la expulsión perjudicó para no ganarle a Municipal?

Se dificultó el partido, aunque supimos manejarlo. Es difícil jugar con diez hombres, aunque el empate vale mucho.

8.- ¿Te gustaría jugar en un estadio en lugar de la Videna?

Sí, claro, motiva más jugar en un estadio sea el Nacional, Gallardo o Matute. Pero donde juguemos hay que dejarlo todo.

9.- Tú ascendiste con Molinos El Pirata, pero no jugaste la Liga 1 el año pasado. ¿Qué pasó?

En el 2019 estuve en la pretemporada, pero pensé que ya estaba en el equipo y luego me enteré que solo estuve a prueba. No le pusieron interés al equipo y preferí quedarme en la Copa Perú. En Piratas no nos daban ni para el pasaje.

10.- ¿Y sobre tu experiencia en Deportivo Garcilaso?

Fue una experiencia buena, es un equipo que tiene historia. Nunca olvidaré haber jugado para ellos. Tenía todo para llegar a la profesional, lamentablemente no se logró el objetivo, pero me ayudó bastante en mi carrera. Primera vez que jugaba en la altura.

11.- ¿Qué opinas de que no se juegue la Copa Perú, siendo un torneo que te lanzó al estrellato?

Me parece mal. Hay bastantes jugadores, trabajadores y familias que dependen del fútbol. Esto es un trabajo, es lamentable que por el tema de la pandemia se suspendió todo. Varios compañeros que conozco la están pasando mal. Es triste que no se juegue la Copa Perú.

12.- ¿Sueñas que Gareca y los equipos importantes se fijen en ti? ¿Es verdad que te pusieron un GPS en el último partido?

Sí, con el trabajo que estoy haciendo día a día. Voy a seguir dando el 100 por ciento de mí, Dios mediante en una nueva convocatoria quizás mi nombre esté en la lista pero eso solo dependerá de mí.

13.- Fuiste jugador de fútbol sala, ¿Qué tal esa experiencia?

Son experiencias muy bonitas, te dan cosas, virtudes, que quizás algunos jugadores no las tienen porque no han jugado fútbol sala. Me ha dado muchas ventajas para estar en el momento que hoy en día atravieso. Representé a Lambayeque, salimos subcampeones con un equipo de Arequipa. Es un deporte muy lindo y que es apreciado acá en Perú.

14.- ¿Y en el fútbol playa?

Jugué la Copa América 2018 con la selección peruana, acá en Lima, luego viajé a Ecuador para un amistoso con dicha. Luego fui a China y jugué por Perú, pero solo un amistoso, ya que se canceló el campeonato.

15.- ¿Verdad que Deportivo Municipal te pudo contratar a inicios del año?

Sí es verdad, ellos hablaron con mi representante, pero por el tema que tenían ellos de que no sabían quién iba a asumir el club. Llacuabamba me llamó y me hicieron el contrato. Por eso estoy acá.

16.- ¿Qué tan cerca te sientes de equipos grandes como Alianza o la “U”?

Todo lo que me propongo yo lo hago. Me siento muy cerca de ellos. Si voy a cualquiera de los dos pondré todo mi esfuerzo.

17.- ¿Cómo pasaste los días difíciles en la pandemia?

Fui a Chiclayo, con mi familia. Estuve entrenando vía zoom, con la finalidad de que mi cuerpo esté bien físicamente.

18.- El presidente del club dijo que no la pasaban bien…

Había algunos problemas, pero gracias a Dios se están solucionando

19.- ¿Qué te dice tu familia?

Ellos están ahí siempre. Todos los días me llaman para felicitarme y darme consejos. Eso me pone feliz, darle alegrías a familiares y a mis amigos.

20.- ¿Tienes una persona en especial?

Mi pareja, mis amigos, mi familia. Para ellos van todos mis logros.

——————

FICHA TÉCNICA

NOMBRES: Alex Eduardo

APELLIDOS: Valera Sandoval

LUGAR NACIMIENTO: Chiclayo (Perú)

FECHA: 16 de mayo 1996

CLUBES COPA PERÚ Molinos El Pirata (2016)

Carlos Stein (2017)

Molinos El Pirata (2018)

Deportivo Garcilaso (2019)

Llacuabamba (2019)

CLUB PROFESIONAL: Llacuabamba (2020)

LOGROS:

Campeón Copa Perú con Molinos El Pirata (2018)

Ascenso a Liga 1 con Llacuabamba (2019)

——————————————————————-