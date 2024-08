“Una mentira mató mi alegría”

• “Chicho” Salas renunció a la Vallejo, porque le engañaron que querían a Cueva

Escribe: LEO SILVA

Guillermo “Chicho” Salas dejó el cargo de entrenador en la César Vallejo. El ex DT de los poetas tomó la decisión al enterarse que Christian Cueva llegaba como refuerzo. Se sabe que tuvieron una discusión cuando coincidieron en Alianza Lima. Tras esto, el presidente César Acuña al saber sobre esto, habría fingido la contratación para generar la renuncia de Salas. La derrota en Cusco complicó la situación del equipo y esto también forma parte de su renuncia.

QUÉ PASÓ EN ALIANZA

¿Qué pasó en Alianza?, cuando Guillermo Salas era DT de los blanquiazules, Cueva iba a ser contratado por 1 año, es decir, todo el 2023, pero antes se le consultó al en ese entonces, técnico. Este dijo que solo le hagan el contrato por 6 meses, a lo que el volante respondió encarándolo cuando arribó a Lima.

“Me impuso 6 meses de contrato como si fuera un chibolo, disque para ver cómo me portaba”, dijo Cueva. En consecuencia, Salas respondió. “No sé por qué habla de esa manera, si hace un par de días me llamaba porque quería venir”. A raíz de esas declaraciones, salieron a la luz más jugadores que decían no llevarse bien con Chicho.

PISARON EL PALITO

Cabe destacar que, Pedro Pablo Luguercio, representante de Salas afirmó que ellos ya habían tomado la decisión semanas atrás, cuando fueron notificados sobre la posible llegada del Aladino. Nunca se reunieron con los Acuña, ni con el Gerente Deportivo, Luis Gálvez. Se le preguntó sobre el ambiente deportivo. “Se puede trabajar, pero, están sonando casos extradeportivos que no nos corresponde hablar a nosotros. No tenemos nada contra ellos”, dijo. También se refirió acerca del plantel y si tenían diferencias entre jugador y entrenador. “Para nada, ellos están tristes por la salida, Chicho ha recibido varios mensajes de los jugadores para que no se vaya. La gente piensa que será igual que con los jugadores de Alianza. Lo que pasó allá (Alianza) fue algo alucinante, que lo hayan sacado por un empate cuando el equipo estaba encaminado al título. Deberíamos apoyar a nuestros técnicos nacionales”, concluyó.

LO REEMPLAZARIA DESSIO

Con esto, dirigió en 21 partidos, entre Liga 1 y Copa Sudamericana. En un lapso de 5 meses, cosechó 5 victorias, 6 empates y 10 derrotas.

Ahora le cuestión es encontrar un sucesor, el nombre más sonado es del argentino Carlos Dessio, quien dejó ADT, de Tarma, hace un par de meses.

Finalmente, dicen que la llegada de Aladino no va por buen puerto. No es coincidencia. Al final, Cueva no tiene ritmo de competencia y la Vallejo se encuentra en zona de repechaje para no descender. No obstante, recibirán a Sport Boys, este viernes por la Fecha 7, del Torneo Clausura. Luis “Manzanita” Hernández quedó como DT interino.