Unai Emery: “Pudo ser peor, trataremos de que sea distinto”

Unai Emery, entrenador del Villarreal, habló sobre la victoria derrota ante el Liverpool por el encuentro de ida de las semifinales de la Champions League. El equipo de Jürgen Klopp venció por 2 – 0 a los de Unai Emery y sacó una buena ventaja para la vuelta en España.

Van Dijk expresó lo siguiente: “En semifinales hay que encontrarse con estos rivales, tan potentes, y ya se diluye el factor sorpresa para nosotros. Era un partido que queríamos ganar pero no hemos podido; no nos han dejado llevar el mando del partido, no nos han dejado correr”.

VILLARREAL VA POR LA HAZAÑA:

En ese sentido, manifestó lo siguiente: “Sabemos que son los favoritos, que son mejores, pero también que podemos competirlos. Hoy no lo hemos hecho y no podemos decir nada. Pero a veces los resultados negativos hay que relativizarlos”.

Por otra parte, expresó lo siguiente: “Hoy podía haber sido peor, tampoco hemos merecido algo mejor. Hay que tratar que allí sea totalmente diferente, que propongamos lo que queremos. Hoy teníamos un plan y la idea no ha salido. Hasta en sacar los córners hemos estado mal”.

Por último, añadió que: “Podía haber sido peor por algún gol en fuera de juego en los que lo hemos hecho bien, no hemos tenido ocasiones… No hemos tenido expectativas de mejorar este resultado, pero quedan 90 minutos e intentaremos que sea diferente”.