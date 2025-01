Universitario de Deportes se prepara la Serie Colombia 2025

El equipo merengue ya partió rumbo a Colombia.

Universitario de Deportes tiene el peso de ser el actual bicampeón del fútbol peruano y se enfrentará en un partido amistoso como parte de su pretemporada, en el que lucharán por la Liga 1 y Copa Libertadores. Este encuentro es parte de un torneo no oficial.

Antes de disputar la Noche Crema, donde presentarán oficialmente a toda su plantilla ante sus hinchas en el Estadio Monumental contra la Selección de Panamá, el club de Ate jugará la Serie Colombia 2025, que lo disputarán equipos de Colombia y el Melgar de Arequipa.

En el primer partido, los dirigidos por Fabián Bustos se enfrentarán a Junior de Barranquilla, club con el que coincide año de fundación. Será la segunda vez que se verán las caras, luego de su enfrentamiento en la fase de grupos por la Copa Libertadores 2024. El equipo colombiano suma nuevos refuerzos, como Daniel Rivera, Deiber Caicedo y Guillermo Paiva. Los hinchas del Tiburón están ansiosos de ver a su equipo debutar de la mano de su nuevo entrenador César Farías.

El partido está programado para el martes 14 de enero a las 6:30 pm en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Para poder ver el partido, este no será transmitido por la televisión; no obstante, se podrá visualizar por el servicio de streaming Disney Plus Premium. Este servicio es solamente para suscriptores, pero se puede obtener una membresía con los siguientes precios:

Plan Anual: 553,90 soles

Plan Mensual: 65,90 soles

En cambio, si estás pensando asistir al estadio para ver a la U, las entradas las puedes comprar en la página web warena.co. En la tribuna occidente, los niños entre 5 a 12 años tienen ingreso gratis al recinto.

En su segundo enfrentamiento jugará contra Once Caldas el sábado 18 de enero a las 3:00 pm.