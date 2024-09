Universitario: El camino de la ilusión

• A la ‘U’ se le vienen dos choques seguidos en Lima ante Boys y Comercio

• Además, le restan dos salidas a provincia, Cajabamba y Andahuaylas

Universitario logró un triunfo categórico en su visita a Sullana, pues ganó 3-0 y, luego de varios meses, sumó tres puntos fuera de Lima. Con esto, los merengues se perfilan como firmes candidatos al título nacional, pues si el torneo acabará hoy, estarían jugando la final de manera directa.

A la ‘U’ le quedan siete fechas para culminar su participación en el Clausura, y el panorama pinta favorable para el cuadro que dirige el entrenador Fabián Bustos. Y es que, los merengues van a jugar dos cotejos al hilo en Lima, donde es casi invencible. La misión es sacar esos seis puntos de seis.

Y ojo, Universitario solo tendrá dos salidas más a provincia y son a Cajabamba junto a Andahuaylas. El resto será en la capital. Viendo el camino de la ‘U’, tan complicado no parece, pero no deberá perder nada y esperar que sus rivales directos como Alianza Lima, Cristal y Melgar no sumen de a tres en sus próximos cotejos.

En la ‘U’ esperan lograr el Clausura, pues de hacerlo, será campeones nacionales de manera directa.

LO QUE FALTA

FECHA 11: Universitario – S. Boys

FECHA 12: Universitario – U. Comercio

FECHA 13: C. Unidos – Universitario

FECHA 14: Universitario – ADT

FECHA 15: S. Cristal – Universitario

FECHA 16: Universitario – Cienciano

FECHA 17: Los Chankas – Universitario

Pegan la vuelta. Rodrigo Ureña y Sebastián Britos ya están bien reaparecen mañana ante Boys

Con miras al duelo ante Alianza Atlético, Rodrigo Ureña y Sebastián Britos estaban listos para reaparecer, pero el comando técnico decidió no arriesgarlos porque no estaban al cien por ciento.

Ahora, ambos jugadores ya están recuperados por completos y mañana volverán al equipo titular ante Boys en el Monumental.

Con esto, Britos volverá al arco merengue en lugar de ‘Chiquito’ Romero, quien irá al banco de suplentes, pues así lo tiene decidido el entrenador Bustos.

Y en la volante, Ureña es fijo para regresar en lugar de Horacio Calcaterra, quien ha cumplido en estas jornadas y fue pieza clave. Eso sí, ‘Calca’ tiene asegurado su ingreso en el complemento.