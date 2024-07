Universitario: La tarea más dura

• Fabián Bustos no ha podido ganar en ciudades de altura. Hoy viajan a las 3 de la tarde a Arequipa

Desde que Fabián Bustos asumió como entrenador, en la ‘U’ han logrado cosas importantes, pues el Apertura fue suyo y jugando de local en el estadio Monumental se mantiene invicto. Sin embargo, no todo es felicidad, porque hay un punto bajo en todo esto y, es que, los merengues no han podido ganar jugando en ciudades de altura.

En lo que va del 2024, Universitario visitó en tres ocasiones ciudades con altura. Cuando enfrento a Garcilaso y Cienciano en Cusco, se logró empatar. También sacó un empate en su visita a Cajabamba ante UTC. Y cuando le tocó viajar a ADT en Tarma, cayó y, de momento, es la única derrota en la gestión del entrenador.

Así es, los números indican que, la ‘U’ en la sierra peruana no conoce de triunfos. Ahora, el equipo juega mañana ante Melgar en Arequipa, ciudad en la que ganó, pero eso fue el año pasado. Las cosas son distintas, porque ya no está Fossati y es Bustos el entrenador. A eso se suma que, Melgar es fuerte de local y desde que llegó el técnico Valencia no han perdido punto alguno.

Bustos se rompe la cabeza para armar su estrategia en una ciudad complicada, tanto por el rival como la altura.

Hoy, Universitario viaja rumbo a Arequipa a las 3 de la tarde. El plantel está casi completo, pues la única baja es la del golero Sebastián Britos, quien está lesionado.

Puedes leer:

Ya está habilitado. Calcaterra cumplió sanción y será pieza de recambio ante los rojinegros

Horacio Calcaterra se perdió el ‘clásico’ ante Alianza Lima debido a una sanción, pues vio la tarjeta roja ante Grau en Sullana. Ahora, el volante ya está apto y viajará junto con el grupo a Arequipa para el choque de mañana ante Melgar.

Si bien es cierto, Calcaterra no es titular en el equipo, pero es pieza de recambio fijo en el cuadro que dirige Bustos. Por ello, su presencia ante los rojinegros es casi asegurada. Eso sí, ‘Calca’ reconoce que la pelea por estar en el equipo no es sencilla, porque llegó Gabriel Costa, quien en su debut demostró estar en excelente nivel físico.

Con esto, la ‘U’ confía en sacar algo de su visita a la altura arequipeña.