Universitario presentó a sus refuerzos para este 2024

Universitario de Deportes presentó en conferencia de prensa a sus 6 refuerzos de cara a su centenario.

A tan solo un día de la esperada ‘Noche Crema’, Universitario de Deportes celebró con entusiasmo la presentación oficial de sus seis refuerzos para la temporada 2024 en el estadio Monumental. En el año de su centenario, el club busca fortalecer su plantel para enfrentar los desafíos tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.

Los nuevos integrantes del equipo crema, Christofer Gonzales, Jairo Concha, Segundo Portocarrero, Christofer Olivares, Sebastián Britos y Diego Dorregaray, fueron presentados ante la prensa y en las redes sociales del club, marcando así su inicio en la destacada institución deportiva. La ceremonia contó con la presencia del administrador del club, Jean Ferrari, y el director deportivo, Manuel Barreto.

Christofer Gonzales, quien regresa al equipo tras su paso por el Al-Adalh de Arabia Saudita, expresó su felicidad por volver a casa. “Siempre quise volver. Es el club donde debuté, el club del cual soy hincha y todos lo saben. Después de lo sucedido, no quiero dejar pasar que Cristal es un equipo al que le tengo mucho cariño, me trataron muy bien”, afirmó Gonzales.

Jairo Concha, otro de los fichajes destacados por provenir de Alianza Lima, compartió su emoción al unirse al equipo de sus sueños. “Decidí fichar por Universitario porque me hicieron sentir querido, que era importante. Me estoy adaptando bien, mis compañeros me han recibido de la mejor manera. Soy hincha del club desde que tengo uso de razón”, comentó Concha, ansioso por afrontar el reto en el año del centenario del club.

Además, Segundo Portocarrero hizo historia al convertirse en el primer ecuatoriano en vestir la camiseta de la ‘U’. El defensor expresó su deseo de que su presencia abra las puertas para más jugadores de su país en el futuro.

Con estas incorporaciones, Universitario de Deportes busca construir un equipo sólido y competitivo que honre su rica historia en este año tan especial para la institución.