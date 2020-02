Universitario visita a Carlos Stein

Universitario ya olvidó la dolorosa eliminación en la Libertadores, y ahora se mete de lleno al torneo local, donde son punteros con puntaje perfecto. Los cremas visitan el estadio Carlos A. Olivares de Guadalupe, donde enfrentarán a Carlos Stein desde 3 de la tarde por la tercera jornada del Apertura.

Universitario enfocado de lleno en el torneo, visita a Carlos Stein en Guadalupe desde las 3 de la tarde

El técnico de la ‘U’, Gregorio Pérez, no se guarda nada y va con su mejor esquema. Repite el once que viene de caer luchando ante Cerro en la Copa. La única baja es la de Alfageme, quien sigue recuperándose de una dolencia. En la ‘U’ confían en sacar un resultado positivo, pues el rival no sabe lo que es ganar desde su debut en la profesional.

Por su parte, Carlos Stein irá con todo porque urge de un triunfo para calmar las aguas. El grupo reconoce que tendrán al frente a un favorito al título como la ‘U’, por ello, se jugarán el partido de sus vidas.

Los de Lambayeque no podrán ser locales en Olmos, y se vieron obligados a jugar en Guadalupe. La única baja es la del atacante Luis Perea, quien está suspendido.

CARLOS STEIN

Ronald Ruíz

Cord Cleque

Roderick Miller

Willy Pretel

Óscar Guerra

Jeferson Navarro

Brayan Guevara

Josimar Vargas

Cristian Mejía

Álvaro Medrano

Carlos Preciado

DT: Orlando La Valle

UNIVERSITARIO

José Carvallo

Aldo Corzo

Federico Alonso

Nelinho Quina

Iván Santillán

Jesús Barco

Rafael Guarderas

Alberto Quintero

Alejandro Hohberg

Donald Millán

Jonathan Dos Santos

DT: Gregorio Pérez

ÁRBITRO: Roberto Pérez

HORA: 3:00 p. m.

ESTADIO: Carlos A. Olivares – Guadalupe

DATO

Ojo, el duelo entre cremas y lambayecanos no será televisado.