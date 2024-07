Ureña: “No soy hincha de la U”

• Rodrigo Ureña aclaró que le tiene un gran respeto y cariño, pero que como no nació en el Perú no tiene ese lazo con el club

Uno de los jugadores que se ganó el cariño y respeto de los hinchas es Rodrigo Ureña, quien confesó su sentir por la ‘U’ y, dejó en claro que es hincha del equipo, porque para sentirse ese lazo debió darse desde pequeño y eso no sucedió.

“No soy hincha de Universitario, le tengo mucho cariño, mucho respeto y mucho amor porque también se van creando lazos. Para uno llegar a ser hincha de un equipo, uno tiene nacer en el país, sentir la camiseta en el día a día. Cuando uno es niño ya siente cariño por algún equipo, que yo ahora diga eso es faltarle respeto para el hincha”, contó al programa de YouTube, ‘Con Calle’.

Eso sí, fue claro y directo, porque aclara que demostrar respeto a un equipo es dar todo en el campo. “Obviamente hablo esto con mucho respeto, no voy andar besando escudo, no es que no lo sienta o que no sienta cariño por la institución, sino que para mí el demostrar respeto es dejar todo, es correr por la pelota como si no hubiera un mañana. Finalmente, yo veo el fútbol así, no sé si mañana vuelva a jugar fútbol, cada partido que yo juego lo juego a mil por ciento”, manifestó.

Como se recuerda, Ureña llegó el año pasado al club y fue parte del equipo que logró el título nacional. Fue pieza fundamental en la volante.

Britos tiene palabra. En los próximos días, firmaría la extensión de su contrato

En la ‘U’ están concentrados en lo que será el Clausura y las actividades por el mes de su Centenario. Pero un tema que tampoco descuidan es la ampliación de contrato de sus jugadores principales.

Y en ese punto, el caso de Sebastián Britos es uno de los primeros que cerrarían, pues el portero uruguayo dio su palabra para poder seguir y pensar en un posible retiro con la camiseta merengue. En los próximos días se podrían tener novedades.

Por otro lado, el ‘Tunche’ Rivera es a otro que buscan ampliar el contrato y este sería hasta el 2026. Y es que, es uno de los jugadores que se ganó su lugar en el equipo y el cariño de los hinchas.

Por último, se espera ver el tema de Édison Flores, quien todavía tiene vínculo con Atlas, y su préstamo en la ‘U’ culmina a fin de año.