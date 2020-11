Uruguay se hizo sentir

Apagó a Colombia en Barranquilla y lo goleó 3-0 con goles de Cavani, Suarez y Núñez.

La vida te da sorpresas. Uruguay dio el golpe de la fecha tres de las Eliminatorias, logró un triunfazo de 3-0 sobre Colombia en el mismo Metropolitano de Barranquilla e hizo historia, porque es la primera vez que lo consigue. Cavani, Suárez y Núñez anotaron los goles ‘charrúas’ que llegan a los seis puntos. Los cafeteros terminaron con 10 hombres por expulsión de Mina, y se quedan en cuatro puntos.

El calor no fue impedimento, Uruguay se jugó el partido de su vida y dio una lesión de cómo se saca tres puntos de visita. Los ‘charrúas’ madrugaron a los colombianos, a los 5′, cuando Nández aprovechó un error de Mina, ingresó al área y cedió el balón a Cavani, quien no perdonó a Ospina y puso el 1-0.

Colombia sintió el golpe, se desesperó muy temprano. James no estuvo bien y eso pasó factura en el grupo, pues no tenía equilibrio y el técnico Queiroz sacó a Díaz para que ingrese Barrios. Los ‘cafeteros’ tuvieron más posibilidad, pero no alcanzó, llevó poco y casi nada de peligro al arco de Campaña. Mención aparte la zaga uruguaya que desapareció a Zapata, no lo dejó respirar.

Garra ‘charrúa’

En el complemento, Colombia se vio obligado a buscar el empate, y mostraron más ánimos que otra cosa, pues los errores le costaron caro. James perdió el balón, generando un contragolpe uruguayo con Suárez y Bentancur, quien cuando quiso patear recibió una falta de Murillo, y se decretó penal.

En el minuto 54, Suárez no perdonó y lo convirtió en gol. Uruguay más tranquilo aprovechó la desesperación colombiana que no tuvo buenos recambios. A los 73′, Darwin sin marca recibió un pase de Ferreira, y disparó desde fuera del área para anotar el 3-0.

La impotencia se reflejó en Mina, quien le aplicó un codazo a Núñez, recibió su segunda amarilla y se fue expulsado a poco del final. No hubo tiempo para más, y Uruguay se llevó tres puntos de oro.

En la próxima jornada, este martes, Colombia visitará a Ecuador en Quito, y Uruguay recibirá en Montevideo a Brasil.

COLOMBIA 0

David Ospina

—

Juan Cuadrado

Yerry Mina

Jeison Murillo

Johan Mojica

—

Wilmar Barrios

Matheus Uribe

Jefferson Lerma

—

James Rodríguez

Luis Muriel

Duván Zapata

————————

DT: Carlos Queiroz

———————-

URUGUAY 3

Martín Campaña

—

Martín Cáceres

Josema Giménez

Diego Godín

Matías Viña

—

Lucas Torreira

Rodrigo Bentancur

Nahitan Nández

Nicolás De La Cruz

—

Edinson Cavani

Luis Suarez

————————-

DT: Óscar Tabarez

———————–

ÁRBITRO: Fernando Rapallini (Argentina)

LÍNEAS: Juan Belatti – Diego Bonfá

CUARTO: Facundo Tello

GOLES: Edinson Cavani 5’, Luis Suarez 54’, Darwin Núñez 73’ (U)

CAMBIOS: Luis Díaz x Wilmar Barrios, Alfredo Morelos x Luis Muriel, Edwin Cardona x Matheus Uribe (C). Darwin Núñez x Nicolás De La Cruz, Jonathan Rodríguez x Luis Suarez, Mauro Arambarri x Edinson Cavani, Gabriel Neves x Rodrigo Bentancur (U)

TA: Luis Díaz, Jefferson Lerma, Edwin Cardona (C). Nahitan Nández (U)

TR: Yerry Mina (C)

ESTADIO: Metropolitano Roberto Meléndez – Barranquilla