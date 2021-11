¡Valbuena explota tras la sentencia de Karim Benzema!

Mathieu Valbuena, ex jugador de la Selección Francesa, dio duras declaraciones contra la FFF tras conocer la sentencia de Karim Benzema.

Un hecho de nunca acabar. Mathieu Valbuena, ex jugador de la Selección Francesa, se mostró ofendido por la sentencia de un año de cárcel exento de cumplimiento que el Tribunal de Versalles le otorgo a Karim Benzema por los hechos ocurridos hace seis años entre estos dos protagonistas.

El ex compañero de Benzema en la Selección Francesa ‘disparó’ contra el presidente de la FFF: “Es más un fantasma que un presidente. Me sorprendió mucho su actitud, aunque nada me sorprende en este entorno. He recibido muy poco apoyo de la selección francesa. Y el señor Le Graet. Cuando estuve en la buena época de la selección francesa, me lamía las botas. En cambio, cuando desaparecí del radar, es el señor fantasma. Quizá perdió mi número”.

El futbolista del Olympiacos de Grecia reveló que no recibió ningún tipo de ayuda a lo largo del caso: “No recibí ningún apoyo. Es una pena, porque soy víctima de todo esto. Es la verdad, aunque haya gente que pueda dudarlo. Me costó uno o dos años de la selección francesa. Cuando te codeas en lo más alto de la selección, que es como un premio, desaparecer así es complicado”, declaró RMC Sport.

Por último, el centrocampista de 37 años mencionó que no le molesta que Benzema haya vuelto a la Selección Francesa: “Ahora mismo, la selección francesa tiene necesidad de los mejores jugadores del mundo. Nunca he mezclado este affaire con la parte futbolística respecto a Karim Benzema”, sentenció.