Vale la pena soñar, Sport Huancayo 0-2 Alianza Lima

Con dos goles de Hernán Barcos, Alianza Lima logró su primer triunfo en la altura ante Huancayo por 2-0

Alianza Lima venció 2-0 a Sport Huancayo, con dos anotaciones de Hernán Barcos, y de esta manera sueña aun que uno de los punteros se caiga, cuando aun faltan dos fechas más.

Otro detalle que probablemente deje tranquilo al estratega colombiano es el presente del ‘Pirata’: el ‘9′ marcó con UTC, lo hizo con Cerro Porteño y esta noche en la Incontrastable; es decir, tiene los botines listos para el cotejo frente al club chileno. Ahora, ya en el compromiso, el equipo de Nifflin Bermúdez asustó a los 6 minutos, cuando le anularon un tanto al delantero Lucas Cano (por posición adelantada). Sobre los 28′ Ángelo Campos mostró todos sus reflejos, pues en dos tiempos le desvió un cabezazo a Cano, quien era la principal carta de ataque de Sport Huancayo.

A los 32′ Alianza Lima intentó con otra fórmula de ataque, la del tiro libre. Entonces, Adrián Arregui tomó carrera y sacó un violento remate que fue bien desviado por el arquero Aldair Ccorahua, quien registró su primer partido como titular en el fútbol profesional. Pero el volante argentino buscó su revancha a los 40′ y, nuevamente, con un remate de lejos. El balón se fue desviado. En medio de ello, ambas escuadras se fueron al entretiempo. Ojo, Restrepo realizó dos cambios de cara al segundo round: Hernán Barcos y Juan Pablo Freytes ingresaron al terreno de juego por Jeriel De Santis y Yordi Vílchez, respectivamente.

Pero no fueron los únicos ases que utilizaron en tienda victoriana, ya que Kevin Serna y Catriel Cabellos también dijeron presente. En medio de ello, Aldair Fuentes tuvo un cierre impecable con Hugo Ángeles, quien ya había pisado el área de los íntimos. Minutos después, a los 67′ para ser precisos, Hernán Barcos dijo presente. El ‘9′ no perdonó tras el rebote del arquero Ccorahua (en la acción previa sacó todos los reflejos y le desvió un remate a Fuentes). Sin embargo, no sería el único festejo de la visita: sucede que seis minutos después reclamaron una falta de Minzum Quina, en el área del ‘Rojo Matador’ contra Marco Huamán. El juez Micke Palomino revisó la acción en el VAR y cobró penal.

Lo que vino después es historia conocida: Hernán Barcos tomó la pelota y firmó su doblete.

Luego el marcador no se movería más en la incontrastable. Con este resultado, los íntimos sumaron 30 unidades en el Apertura y en lo anímico muchísimo más, ya que este miércoles reciben a Colo Colo por Copa Libertadores. Son 90 minutos para determinar su continuidad en el certamen internacional. Que el corazón siga latiendo como la noche de ayer en Huancayo.

SPORT HUANCAYO 0

Aldair Ccorahua; Luis Garro, Diego Minaya, Minzún Quina, Hugo Ángeles, Ricardo Salcedo, Matías Pérez, Carlos Ross, Marcos Lliuya, Jhonnier Viveros, Lucas Cano.

DT: Nifflin Bermúdez

ALIANZA LIMA 2

Ángelo Campos; Yordi Vílchez, Aldair Fuentes, Jiovany Ramos, Adrián Arregui, Marco Huamán, Cristian Neira, Jesús Castillo, Jhamir D’ Arrigo, Franco Zanelatto, Jeriel De Santis

DT: Alejandro Restrepo

Árbitro: Micke Palomino