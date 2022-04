Valencia: “Somos un equipo que se levanta rápido de los golpes”

Wilmar Valencia, director técnico del Deportivo Binacional, habló tras perder 2-0 ante Alianza Atlético por Liga 1 Betsson

Wilmar Valencia, director técnico del Deportivo Binacional, habló tras perder 2-0 ante Alianza Atlético por Liga 1 Betsson. El estratega nacional señaló que el plantel se levanta de las caídas en algunos partidos de la Liga 1 Betsson.

Valencia señaló que ahora solo queda pensar en la siguiente fecha: “A partir de mañana nos prepararemos para el siguiente partido contra Manucci. Esta derrota hay que digerirla rápida y mirar el futuro con optimismo, porque tenemos jugadores muy valiosos e importantes”, declaró el estratega nacional.

Aseguró que el club está listo para estos momentos duros: “Luchamos todo el partido, jugamos como se tiene que jugar con una intensidad importante y eso me permite ver el futuro con optimismo y tranquilidad. Felicito a mi grupo de muchachos. Nosotros somos un equipo que se levanta rápido de los golpes”.

Finalizó su conferencia de prensa señalando que Alianza Atlético no tenía el control de balón durante los primeros 45 minutos y no generaron situación de gol: “Hubo momentos en que Alianza Sullana no tenía forma cómo llegar, en los primeros 45 minutos. No generaron ni una situación clara de gol. Ahora nos toca mirar todo lo positivo de este partido, corregir algunos aspectos y seguir trabajando”.