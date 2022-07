El delantero de la ‘U’, Alex Valera, habló sobre el triunfo de su equipo y sobre lo que significó marcar desde los doce pasos

Universitario goleó 4-0 a la San Martín en la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. El primer tanto lo realizó Alex Valera por la vía del penal, un hecho que hizo recordar a muchos el que falló con Perú en la tanda de penales por el repechaje al Mundial de Catar 2022.

“Lo ocurrido frente a la selección australiana fue difícil y muy duro para mí, pero lo del penal en este momento fue muy importante, para tener confianza. Debo afrontar los problemas para conseguir todos los goles que pueda. Esto ayuda a mi carrera y mi familia”, declaró el atacante a las cámaras de Fútbol en América.

“No podía fallar este disparo, no sé cómo habría reaccionado si no lograba anotar. Tuve la confianza y pedí la pelota, a pesar de que me la quisieron quitar”, agregó el ‘9’ de la ‘U’.

Por último, el delantero se refirió a la salida de Ricardo Gareca como DT de la Selección Peruana:

“Estoy muy triste por la partida del profesor, pero debo seguir en buen momento, dado que eso es necesario para poder estar en la selección”, concluyó.

