Valera: “Ya lloré y lo superé. Esto es fútbol, la pude meter, como fallar”

Alex Valera, goleador merengue, se refirió a su futuro y a lo que significó para él errar un penal ante Australia, en el repechaje mundialista que dejó a Perú sin posibilidades de disputar Qatar 2022.

“Tuve las ganas de ir, lamentablemente no entró el balón. Ya lloré y lo superé […] Esto es fútbol, la pude meter, como fallar. Estuve triste, no me voy a decaer, seguiré adelante y entrenando todo lo que me haga falta para seguir creciendo como futbolista. El fútbol da revanchas”, señaló Valera para las cámaras del Gol Perú.

El ariete merengue también habló sobre el interés de Rosario Central de Argentina, quien podría ficharlo en los próximos días. “Las ofertas las maneja mi representante y yo estoy enfocado en la ‘U’. El día que haya algo concreto, yo lo saldré a decir. Estoy concentrado en cada partido”, manifestó.

Como se conoce, Alex Valera ha despertado el interés del club argentino Rosario Central, el cual, desde hace unas semanas, es dirigido por Carlos Tévez, en el que es su primera experiencia como entrenador profesional.

Hay que precisar que, el contrato de Valera con Universitario es hasta 2023, por lo que una venta hacia Argentina supondría una cantidad a considerar de dinero que le serviría para invertir en un proyecto más solvente, ahora bajo el mando de Carlos Compagnucci.