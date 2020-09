Vallejo cautiva con sus poemas

Le ganó 2-0 a Sport Huancayo y sigue en racha.

La Universidad César Vallejo sumó su segundo triunfo consecutivo en la Liga 1 Movistar tras vencer por 2-0 al Sport Huancayo. Con este resultado, la Vallejo se ubica en el sexto lugar con 13 puntos, mientras que Huancayo se relega al undécimo lugar con 12.

De milagro no se fueron al descanso ganando. A pesar de no tener mayor control del balón, los primeros 30 minutos fueron trujillanos. A través de Víctor Cedrón y Jersson Vásquez tuvieron muchas ocasiones claras pero no lo llevaban al marcador, además de que Joel Pinto y sus defensas tuvieron buenas reacciones. Incluso, a los 39 minutos, Vallejo tuvo la oportunidad en un penal que Cedrón estrelló en el travesaño del arco de Joel Pinto. Huancayo tuvo solo dos acercamientos con Neumann pero no fueron con claridad.

En el segundo tiempo, el arco se le abrió a Vallejo. A los 69 minutos, el ecuatoriano Jairo Vélez abrió la cuenta con un fuerte remate desde fuera del área que Pinto no logra contener. Minutos después, Yorleys Mena intentó sorprender a gran distancia pero Pinto evitó otro grito de gol. El dominio trujillano era total y a los 79, Cedrón lo confirmó tras poner el 2-0 con un golazo, gracias a una asistencia de Raziel García.

U. C. VALLEJO (2)

Patrick Zubzuck

—

Emiliano Ciucci

Christian Ramos

Leandro Fleitas

Jersson Vásquez

—

Frank Ysique

Renzo Garcés

Jairo Vélez

Víctor Cedrón

José Manzaneda

—

Yorley Mena

——————

DT: José Del Solar

—————————–

SPORT HUANCAYO (0)

Joel Pinto

—

Carlos Caraza

Víctor Balta

Jimmy Valoyes

Joseph Vega

—

Víctor Peña

Moisés Velásquez

Carlos Ross

Marcos Lliuya

Daniel Morales

—

Carlos Neumann

———————-

DT: Wilmar Valencia

—————————-

ÁRBITRO: Miguel Santiváñez

LÍNEAS: José Tipian, Diego Jaimes

CUARTO: Micke Palomino

GOLES: 69´ Jairo Vélez, 79´ Víctor Cedrón (UCV).

CAMBIOS: Raziel García x José Manzaneda, Ronald Quinteros x Renzo Garcés, Erick Morillo x Víctor Cedrón, Sebastián La Torre x Yorley Mena, Elsar Rodas x Jairo Vélez (UCV). Jorge Bazán x Moisés Velásquez, Alfredo Rojas x Víctor Peña, Ronal Huaccha x Carlos Ross, Luis Campos x Daniel Morales, Anthony Fuentes x Joseph Vega (SH).

TA: Víctor Cedrón, Frank Ysique (UCV). Víctor Balta (SH).

ESTADIO: Alberto Gallardo (Lima)