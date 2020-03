“Vallejo mejoró tras ganarle a la “U”

Raziel García afirma que no empezaron bien el torneo

El joven volante de César Vallejo, Raziel García, confesó que el inicio del campeonato no fue del todo bueno, pero aun así se lograron componer en el partido contra la ‘U’. “El inicio del año no fue bueno, tampoco fue malo. Hemos tenido buenos partidos que los resultados no nos han acompañado, pero admito que en el partido contra la ‘U’ el equipo mostró lo mejor de sí. Somos conscientes que tenemos un gran grupo humano y no que no me queda dudas que después de la para, vamos a luchar con los grandes”, sentenció el ex futbolista de Unión Huaral, que en algún momento llegó a compartir equipo con Jean Deza y Cristian Benavente.