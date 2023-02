Valverde: “Nos vino bien el retraso del torneo, pues fuimos el último equipo en entrenar”

Marcio Valverde, volante de Sport Boys, reveló cuanto ayudó el retraso del campeonato y lo que quiere el técnico Sanguinetti para el equipo chalaco

“Nos han venido bien estos amistosos con equipos que tienen una base de hace mucho tiempo. Nos hemos sentido muy bien y asimilamos lo que quiere el profesor y esperamos poder hacer una buena temporada”, sostuvo en GOLPERU.

Luego agregó: “Nos vino bien el momento en que se retrasó el torneo, porque fuimos el último equipo en entrenar. Los partidos de práctica nos han ayudado bastante”.

Sobre su lugar en la cancha, aseguró: “El profesor me colocó en el mediocampo donde he venido jugando, es decir, como volante interior y me siento cómodo ahí”.

Finalmente, se refirió sobre los refuerzos. “Se acoplaron muy bien en el grupo, somos un equipo nuevo con gente de experiencia y eso ayuda a que los planteamientos salgan bien. La competencia está buena”.

