Christian Cueva aseguró que sacarán adelante al Emelec.

Christian Cueva atraviesa un nuevo capítulo en su carrera futbolística y empieza a consolidarse en Emelec. El volante peruano habló con el medio ecuatoriano KCH Radio y expresó el aprecio que ha comenzado a sentir por el club guayaquileño, en medio de una temporada difícil.

“Estoy contento de estar en Emelec. La situación, como dije desde el principio, es dura, pero siento que vamos de menos a más. No podemos desviarnos de esa línea. Estamos convencidos de que grupalmente sacamos esto adelante”, señaló el mediocampista nacional, quien ha sido titular en los últimos compromisos del cuadro eléctrico.

Cueva destacó el compromiso de sus compañeros y la conexión con la hinchada. “Tengo compañeros que aman a este club y están aquí por el amor que le tienen. Yo realmente me estoy volviendo uno más de ellos. Esta situación como jugador no la he vivido hace tiempo, de estar en un club tan importante y con hinchas tan fieles”.

De cara al próximo encuentro, el exseleccionado nacional fue claro: “El resultado que nos importa es ganar. No se pierde hasta ahora, pero lo mejor es ganar y quedarnos con los tres puntos”.