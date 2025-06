¡VAN CON TODO!

Conversan con Bryan Reyna, Joao Grimaldo y Jesús Castillo, Franco Navarro dio su apreciación sobre el momento del club.

La dirección deportiva de Alianza Lima confía en que el equipo tiene el potencial para seguir compitiendo por el Torneo Apertura y avanzar en la Copa Sudamericana. Con ese objetivo, se ha decidido incorporar hasta tres refuerzos y ya se iniciaron negociaciones con sus representantes.

Entre los nombres en carpeta figuran Bryan Reyna (Belgrano), Joao Grimaldo y Jesús Castillo, ambos exjugadores de Sporting Cristal. El plan es formar un nuevo “Dream Team” que sostenga la campaña. Además, el club íntimo clasificó a los Play-Offs de la Sudamericana y enfrentará a Gremio el 15 y 20 de junio, buscando su pase a los octavos de final.

El director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, hizo un balance de lo hecho en Copa Libertadores, habló del tema de refuerzos y la ilusión que tienen de ganar el Torneo Apertura.

«Creo que la Copa Sudamericana no es menos accesible. Los torneos son muy complicados, nosotros como Perú no estamos en capacidad de subestimar ningún torneo internacional. Al contrario, nos permite a nosotros encontrar un mejor nivel, nos permite exigirnos cada vez más. Sabemos que no es fácil, pero si se da la posibilidad, obviamente tenemos la ilusión de avanzar y llegar a jugar una final», expresó.