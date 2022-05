Velásquez sobre la derrota de Alianza: “Fue una derrota desastrosa”

José Velásquez, exfutbolista de Alianza Lima, habló de la dura caída por 8-1 ante River Plate y se mostró muy dolido por el papelón hecho en Argentina

El cuadro Blanquiazul no pudo ante el conjunto de Marcelo Gallardo, ahora deberá enfocarse en el torneo apertura de la Liga 1.

Velásquez manifestó lo siguiente en PBO Campeonísimo: “Bastante molesto por la situación de Alianza Lima, lamentablemente ya hace muchos años que no salen jugadores que puedas apreciar”.

DERROTA QUE DUELE EN EL ALMA:

Por otra parte, Velásquez agregó lo siguiente sobre la goleada en contra y la realidad del fútbol peruano: “Fue una pérdida desastrosa, un score de 8-1 eso hace muchos años que no se veía. Creo que no es solo Alianza, sucede lo mismo con la mayoría de equipos de nuestro país, lamentablemente no salen hace años jugadores extraordinarios”.

Por último, expresó que no salen buenos jugadores hace mucho: “No salen buenos jugadores, no hay personas que vayan a hacer captaciones de buenos jugadores, a los que han nacido se les nota. No veo a un jugador que marque la diferencia”

LA PALABRA DE CARLOS BUSTOS:

Carlos Bustos, manifestó lo siguiente en conferencia de prensa: “Son pocas cosas las que voy a decir pero la verdad es que estamos avergonzados, apenados. Enfrentamos a un gran rival, a un candidato en esta Copa pero Alianza es demasiado grande para tener este tipo de presentaciones”.