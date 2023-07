Venus Williams se lesiona en su debut en Wimbledon

La hermana de la también tenista Serena Williams, Venus de 43 años se resbaló temprano en el partido de primera ronda contra la ucraniana Elina Svitolina, lo que generó temores de que podría tener que retirarse lesionada. La cinco veces campeona sí continuó y empujó a Svitolina antes de perder 6-4 6-3.

Williams, quien comenzó el partido con una fuerte tensión en la rodilla derecha, mostró una determinación y un coraje constantes para luchar contra sus problemas de condición física antes de sucumbir ante la semifinalista de 2019, Svitolina.

Después de que terminó una aparición récord número 24 en la era Open en los individuales de Wimbledon, Williams recibió una ovación de pie por parte de una multitud que no estaba segura de cuánto tiempo le quedaba en el nivel superior.

El hecho de que pudiera terminar el partido, a pesar de cojear pesadamente por la cancha, se sintió extraordinario.

La ex número uno del mundo jugó por primera vez en el All England Club en 1997 y, dado que sigue siendo tímida sobre sus planes de retiro, queda por ver cuántas veces más regresará al escenario de algunos de sus mayores triunfos.

