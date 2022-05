Víctor Cedrón: “Merlo me dice: ‘Te voy a romper todo'”

Víctor Cedrón, volante de Binacional, se refirió a lo ocurrido con el jugador de Sporting Cristal Omar Merlo, quien fue expulsado tras cometer una falta

Víctor Cedrón, volante de Binacional, se refirió a lo ocurrido con el jugador de Sporting Cristal Omar Merlo, quien fue expulsado tras cometer una falta. El conjunto celeste se impuso al Poderoso del Sur con un golazo de Horacio Calcaterra a falta de poco para el final del encuentro.

Cedrón expresó lo siguiente: “Estoy orgulloso de mis compañeros por lo que estamos haciendo, somos el último plantel en armarse pero estamos mostrando jerarquía en todo sentido. Levantarnos 5 de la mañana y venir de frente a jugar, comer en el aeropuerto, no es normal pero hay que seguir así nomas”.

Además, señaló que: “Tuvimos la de Janio (Pósito) que estaba solo pero esto es así, hay que seguir nomás. Jugamos el domingo y hay que tratar de seguir jugando arriba”.

BINACIONAL EN LA PUNTA DEL TORNEO:

En ese sentido, habló de lo que ocurrió con Omar Merlo: “En la siguiente jugada me dice ‘te voy a romper todo’, yo le digo ‘rómpeme’. Fue, yo estaba de espaldas, no lo vi y me metió el codazo que se vio. Felizmente estaban los árbitros ahí”.

EL APERTURA ESTÁ PELEADO:

Pese a la derrota de ayer, el conjunto dirigido por Wilmar Valencia sigue en la punta del torneo Apertura de la Liga 1 con 22 unidades. Sin embargo, Sport Huancayo tiene los mismos puntos con 2 partidos menos.