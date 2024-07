¡Victoria Chalaca! Sport Boys aplastó a Cienciano

En el Callao, Sport Boys, venció claramente a Cienciano del Cusco.

En un lindo duelo en el Estadio Miguel Grau del Callao, Sport Boys hizo respetar la casa y con goles de J. Villamarín y P. Bueno, se impuso por 2-0 a un Cienciano del Cusco que nunca se llegó a encontrar y regresan a casa con las manos vacías. Importante victoria chalaca.

Tres puntos importantísimos para Sport Boys que lo ayudan para salir de los últimos cupos de la tabla de posiciones. Primero, tras un segundo tiro de esquina consecutivo para los chalacos, Maximiliano Amondaraín pivotea el balón para encontrar solo a Joao Villamarín que la añadió al arco para poner el primero al minuto 20′.

Cienciano adelantó sus líneas con el pesar de ya tener dos partidos sin ganar y no querían que esto se vuelva a repetir pero nunca lograron encontrarse, puede ser por el mal estado del terreno de juego que no dejó que pongan la pelota al piso pero sus jugadores no tenían conexiones para llegar al arco.

El segundo gol rosado llegó, otra vez, tras un centro de esquina que encontró solo a P. Bueno quien amplió la diferencia y le dio más tranquilidad al cuadro chalaco que, necesitado por los puntos, puso hasta la cara para que la victoria no se les escape y así fue.

Cienciano por su parte suma tres partidos sin conocer la victoria y en Cusco, ya se viene hablando de su técnico, Óscar Ibáñez que, a pesar de ser muy querido en tierras cusqueñas, la realidad que podemos observar en la tabla de posiciones, nos demuestra que el “Papá” necesita urgente revertir esta situación.

Buena victoria rosada que lo ayudan en la pelea por salir de los puestos de abajo y, en la próxima fecha, tendrán que visitar a Cusco para seguir sumando. Por su parte, Cienciano, de local, recibirá Los Chankas CYC, necesitado de revertir esta situación y comenzar a sumar y lograr tentar alguna copa internacional.