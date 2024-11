Vidal: “espero ayudar, aportar y que sumemos los seis puntos»

Luego de su convocatoria a la selección de Chile, Arturo Vidal expresó sus sensaciones en la fecha doble

La selección de Chile volverá a tener a uno de sus referentes del equipo. Arturo Vidal regreso a la lista de convocados por Ricardo Gareca, en reemplazo de su compatriota Williams Alarcón. La felicidad del jugador de Colo Colo fue inevitable, demostrando a través de sus declaraciones con respecto a la fecha doble por clasificatorias.

Arturo Vidal señaló su compromiso al enfrentar a Perú: «De verdad me toca un partido difícil, caliente. Es un clásico. He tenido la suerte de marcar. Voy a dejar la vida para quedarnos con los tres puntos. El partido va a estar caliente. Ellos necesitan ganar también. Va a ser una guerra, pero no tenemos miedo. Vamos a ir con todo a buscar esos tres puntos«.

También señaló sus sensaciones de su convocatoria de último momento: «Claro que me sorprendió por cómo se dio, pero feliz. Siempre he querido estar en la Selección, representar a mi país. Me toca en un buen momento, levantando una copa, en un momento preciso. Llego mejor que nunca. Estoy feliz, espero ayudar, aportar y que sumemos los seis puntos«.

Luego Arturo Vidal se refirió a su ausencia en las últimas convocatorias: «Lo dije y me acuerdo. Habían pasado dos momentos en que pensé que podía estar. En la Copa América y después del partido con River. Pensé que no iba a estar. Seguramente hubiera sido mejor una comunicación antes, pero se dio así. Me toca aprovecharlo al máximo«.

Finalmente, hizo una autocrítica hacia sus comentarios sobre Ricardo Gareca: «Seguramente tuve palabras en que me equivoqué, pero lo digo tan real como soy yo. No soy el que esconde las cosas. Estaba con una cámara. Claramente hay palabras que me equivoqué«.