Viera: “Será un partido complicado, pero iremos a Huancayo a sumar de a tres”

Mario Viera, director técnico de Alianza Atlético, habló Sport Huancayo, próximo rival por la jornada 16 de Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson. El estratega del cuadro sullanense señaló que irán a Huancayo a ganar los tres puntos.

“Ante Sport Huancayo será muy complicado porque están haciendo bien las cosas, y porque la altura no es un mito. Tenemos que ser inteligentes, saber manejar el partido y tener una buena actitud”, declaró el estratega uruguayo en Radio Ovación.

Sobre el encuentro anterior ante ADT por Liga 1 Betsson: “Ya tuvimos una buena experiencia ante ADT, esperemos que ante Huancayo se pueda repetir lograr los tres puntos, ya que eso nos mantendría expectantes al título del torneo, que ya falta poco. Lo vamos a encarar como una final”.

Sobre el excelente nivel que está teniendo el “Rojo Matador” en está temporada: “Primero vamos a defender bien, hacerlo controlado y ver la forma de poder lastimar a su defensa. (…) No nos gusta meternos atrás, si lo hacemos es porque el rival te lleva y en un partido eso sucede, normalmente si vas en ventaja. Pero no es nuestra tendencia”.

Finalizó su entrevista hablando sobre la bolsa de minutos: “No están preparados los chicos porque no han jugado hace dos años y medios. Es lo más fácil decir que los menores tengan minutos, y eso favorece a los cuadros ‘grandes’ porque viajan, trabajan en menores, etc. La Bolsa de Minutos no es la solución”.