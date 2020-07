Vilca sueña con ser aliancista

Juvenil de Muni cree tener el talento victoriano

Alianza Lima entusiasma a cualquier futbolista peruano y todavía más a un hincha blanquiazul. Rodrigo Vilca, un íntimo de corazón, señaló que se ilusiona con la posibilidad de pegar el salto en su carrera, aunque hoy su cabeza está puesta en lograr los objetivos con Municipal.

“He tenido conversaciones con mi representante Elio Casareto. No hay nada oficial. Pero, si me llegan a llamar, estaría muy contento. Uno trabaja para eso. Estoy agradecido que me consideren en Alianza, sin embargo, me debo a Deportivo Municipal y deseo ganar un título con el club o clasificar a un torneo internacional”, indicó Vilca en una entrevista con ‘Dámelos Siempre’.