Vílchez: “Bellina apostó por mí junto a Aparicio, sentía que tenía que retribuir la confianza”

Yordi Vílchez, defensa de Alianza Lima, reveló que tuvo el apoyo constante del Gerente Deportivo del club blanquiazul para llegar a su mejor nivel

Yordi Vílchez, defensa de Alianza Lima, reveló que tuvo el apoyo constante del Gerente Deportivo del club blanquiazul para llegar a su mejor nivel. El cuadro blanquiazul se coronó bicampeón del fútbol peruano tras derrotar por 2-0 a FBC Melgar. Los grones ahora deberán disputar la Copa Libertadores.

“José Bellina fue el que apostó por mí junto a Aparicio y yo sentía que tenía que retribuir esa confianza, tenía que hacerlo por todos los que me respaldan, me daban el apoyo y no he defraudado”, comentó el joven defensor central.

El defensor fue clave para el triunfo de Alianza. Anotó el primer gol de compromiso en el cierre del primer tiempo. Tanto fue clave para que los blanquiazules lograran el “bi”. El joven central fue importante a lo largo de toda la temporada.

ALIANZA LIMA ES CAMPEÓN DEL FÚTBOL PERUANO:

Finalmente habló del hecho de no ser llamado a la selección peruana. “Soy consciente de la competencia que hay, los que están ahora están afuera. Yo seguiré trabajando hasta que me toque la oportunidad. Obviamente me hubiese gustado pero me queda que tengo que seguir trabajando y si tengo que trabajar un poco más lo voy a hacer”.

Alianza Lima se coronó campeón de la Liga 1 tras vencer a FBC Melgar 2-1 en el marcador global. Este 12 de noviembre el duelo en el Estadio Alejandro Villanueva terminó con la victoria de Alianza por 2-0 con goles de Yordi Vílchez y Pablo Lavandeira. Al equipo ‘dominó’ no le alcanzó la victoria que tuvo en Arequipa por 1-0 con autogol de Vílchez, que en este partido se redimió.