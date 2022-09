Vílchez: “La CONAR parece un nido de ratas y la cabeza apesta a putrefacción”

Óscar Vilchez, mediocampista de Carlos Stein, manifestó todo su malestar tras la derrota ante Alianza Lima en Jaén. El penal polémico desató la trifulca entre ambos equipos

Óscar Vilchez, mediocampista de Carlos Stein, manifestó todo su malestar tras la derrota ante Alianza Lima en Jaén. El penal polémico desató la trifulca entre ambos equipos. El cuadro carlista no puede perder más puntos, de hacerlo, se complicará más con el descenso.

“No fue penal, esto es una verdadera vergüenza, hace mucho tiempo que la CONAR parece un nido de ratas y la cabeza apesta a putrefacción”, aseguró para Willax TV.

El volante contó su versión de los hechos. “Todo vieron que no fue penal, le hago falta, pero se lo hago cinco metros afuera del área. El juez de línea se le acerca y le dice al árbitro que no fue penal y él lo omite cobrando un penal inexistente. Así no se puede, nos estamos jugando el descenso y vienen a meternos la mano en el bolsillo”.

3 PUNTOS DE ORO A DOMICILIO.

Finalmente, aseguró: “El arbitraje fue inclinado hacia Alianza, Ramos se la pasó abrazando a Leyes todo el partido y no cobró un foul y a nosotros nos cobra uno que no existió”.

ALINEACIONES DEL PARTIDO:

Alianza Lima: Ángelo Campos; Renato Rojas, Christian Ramos, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos; Aldair Fuentes, Jairo Concha, Arley Rodríguez, Pablo Lavandeira; Cristian Benavente y Hernán Barcos.

Carlos Stein: José Luis Lozada; Ronald Andía, Jhon Fajardo, Felipe Mesones; Damián Ísmodes, Oscar Vílchez, Jorge Molina; Ricardo Sosa, José Cotrina, Brandon Palacios; Gabriel Leyes.