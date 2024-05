Vinicius Junior: "Quiero la Champions y la Copa América".

El jugador brasileño demostró tener una actitud positiva de cara al partido del sábado por la Champions y su presencia en el torneo internacional. También manifestó su esperanza de que Toni Kroos sea galardonado con el Balón de Oro.

Vinícius Junior, el jugador brasileño, afirmó que su prioridad es ganar la Champions con el Real Madrid y la Copa América con Brasil. Además de eso, expresó su deseo de ver a Toni Kroos llevarse el Balón de Oro. Además, manifestó su optimismo de que Jude Bellingham anote en la final del Estadio Wembley frente al Borussia Dortmund.

La Champions League y la Copa América 2024 están en plena actividad. Vinícius Junior, el delantero brasileño, compartió sus pensamientos sobre el importante encuentro que tendrá lugar este sábado en Wembley entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund.

A Vinícius se le preguntó por sus expectativas al terminar la competición europea más destacada. Manifestó su anhelo de alcanzar el éxito en conjunto con su equipo y conseguir otro triunfo a nivel internacional con su selección, además de hacer un reconocimiento a su amigo Toni Kroos.

“Firmo ganar la final de la Champions y la Copa América, y el Balón de Oro para Toni Kroos porque es su última temporada. Él entiende que estemos tristes por su decisión”, Vinícius resaltó los años de dedicación de Kroos en su declaración.

Además, Vinícius hizo hincapié en su deseo de marcar un gol en la final y subrayó el valor del trabajo conjunto. “Siempre tenemos en mente la victoria y espero poder anotar, aunque lo más crucial siempre es ganar. Me alegra haber llegado hasta aquí, ya que viniendo de Brasil es muy difícil [. .. ]. La unión de este equipo me hace feliz. Mis compañeros siempre me dicen que soy el mejor y yo me lo acabo creyendo”, declaró.

Es importante tener en cuenta que este sábado 1 de junio, el Real Madrid jugará la final de la Champions League contra el Borussia Dortmund en Wembley. En dicho encuentro, los merengues buscarán ganar su decimoquinto título de campeón europeo.

