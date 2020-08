Vivas no quiere que haya baja

Aunque aún no se ha hecho oficial, la Liga 1 evalúa la posibilidad de sancionar con walk over a los equipos que, previo a un partido, tengan seis o más casos positivos del nuevo coronavirus. Al respecto, el técnico de Sport Boys, Marcelo Vivas, consideró que no debería haber descensos.

“Si es un reglamento, hay que cumplirlo, está bien, pero también estaría bien que no haya descensos. Si vamos a perder puntos en mesa por eso, también me parece que no haya baja, y solo haya clasificaciones a torneos internacionales”, expresó.