Vuelve la ‘Foquita’

Hoy lo presentan a Jefferson Farfán en las redes sociales.

Las buenas noticias no paran en tienda íntima, pues pocas horas después de confirmarse la decisión del TAS, la dirigencia blanquiazul presentó una oferta a la ‘Foquita’ para su esperado retorno a Alianza Lima, pues creen que a pesar de que el jugador manifestó en varias ocasiones su intención de seguir un año más en el extranjero, el hecho de disputar la primera división con el club de sus amores podría ser algo tentador. Además, porque ya estamos a mediados de marzo y la mayoría de mercados, salvo la MLS y Brasil, se encuentran cerrados, por lo que no tiene tantas opciones.

Waldir lo pide

No solo los hinchas están entusiasmados con la posible vuelta de Farfán, de hecho Waldir Sáenz también expresó su deseo en RPP: “Jefferson está trabajando para volver bien y la posibilidad de Alianza está ahí. Si él toma la decisión de volver, será una alegría para toda la hinchada. Él tiene nivel para jugar en cualquier parte de Sudamérica. Ojo, que si vuelve no será el salvador, porque Alianza debe reforzarse con más jugadores porque con este plantel no alcanza”, declaró.

No llegaría solo

Cabe señalar que según palabras del propio Carlos Bustos, en caso Alianza se mantenga en primera llegaría un par de refuerzos mas y dos serán extranjeros, puesto que hay 5 cupos de extranjeros y ellos solo tienen dos con Míguez, Lacerda y Barcos. Sin embargo, solo tienen hasta el 26 de marzo para inscribir futbolistas.