¡VUELVE RECARGADO!

Eryc Castillo reaparecería en el partido de ida por los octavos de la Sudamericana.

En una temporada marcada por lesiones que le complicaron el libreto, Néstor Gorosito podría recibir un alivio justo a tiempo. A días del choque de ida por los octavos de la Sudamericana ante la Universidad Católica de Ecuador, Alianza Lima está cerca de recuperar a una de sus armas más filosas: Eryc Castillo.

El extremo ecuatoriano, que se perdió los últimos tres partidos por un esguince en el tobillo izquierdo, ya encara la recta final de su recuperación y las chances de verlo en acción el miércoles crecen con fuerza.

Según se pudo saber, el atacante de 30 años no solo estaría en la lista de convocados, sino que podría arrancar de titular si recibe el OK médico y el guiño de ‘Pipo’. La decisión se tomará en las próximas horas, dependiendo de cómo responda en los entrenamientos junto al grupo.

Si vuelve, Alianza recuperará a uno de sus jugadores más desequilibrantes y con rendimiento probado en el plano internacional, justo cuando la Copa exige jerarquía. El hincha ya se ilusiona: Castillo podría volver para encender Matute.