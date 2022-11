Wayne Rooney: “Creo que las cosas que ha hecho desde el principio de la temporada son inaceptables para el Manchester United”

Wayne Rooney disparó con todo contra Cristiano Ronaldo. El actual entrenador de DC United de la MLS tuvo fuerte críticas para con el portugués sosteniendo que es una “distracción” para los “Diablos Rojos”, asimismo, elogió la labor que viene haciendo Ten Hag en Inglaterra.

“Creo que las cosas que ha hecho desde el principio de la temporada son inaceptables para el Manchester United. He visto a Roy Keane defendiéndolo. Roy no lo aceptaría. Roy no lo aceptaría en absoluto”, declaró en una entrevista para Talksport.

En esa misma línea, el británico le recomendó al luso que se dedique a trabajar: “Es una distracción que el Manchester United no necesita en este momento, cuando está tratando de reconstruir. Para Cristiano, solo hay que bajar la cabeza y trabajar y estar listo para jugar cuando el entrenador lo necesite. Si lo hace, será un activo. Si no lo hace, se convertirá en una distracción no deseada”.

Por último, Rooney aseguró que el neerlandés le ha devuelto una identidad al equipo: “Creo que Ten Hag lo ha hecho muy bien. Ha llegado y ha imprimido su autoridad al equipo, y por primera vez en dos o tres años estoy empezando a ver una identidad en el Manchester United que no había visto en los últimos dos o tres años. Es el hombre adecuado para el puesto. Creo que llevará tiempo, pero es un verdadero paso en la dirección correcta para terminar entre los cuatro primeros y volver a jugar la Champions League”.

Redactor: Diego Pecho