Wilmer Aguirre: “Chicho tiene su idea de juego y hoy en día tratamos de hacer lo que él quiere”

Wilmer Aguirre tras el buen momento de Alianza Lima: “Chicho tiene su idea de juego y hoy en día tratamos de hacer lo que él quiere”

Un buen momento del equipo íntimo tras dos victorias consecutivas en el Torneo Clausura (Carlos Stein y Melgar). Wilmer Aguirre, delantero de Alianza Lima, habló de los puntos obtenidos ante Carlos Stein y FBC Melgar. El equipo de Alianza Lima se enfrenta en la fecha 13 ante San Martín en el estadio Alejandro Villanueva.

“Fue un partido muy complicado, sabíamos que iba a ser así, gracias a Dios encontramos rápido los dos goles, que nos mantuvo más tranquilos pero igual Melgar hizo un buen partido, descoordinaciones de ellos les costaron los goles pero el partido fue muy intenso y nosotros nos quedamos con el triunfo, que lo necesitábamos urgente para meternos arriba. La unión del grupo se reflejó el día de ayer”, dijo el atacante a un medio local.

En la misma línea añadió, “Melgar es de los que mejor juega en el torneo local y sabíamos que teníamos que asfixiarlo, no esperábamos los goles tan temprano pero era la idea de ‘Chicho’. Estamos contentos con eso, vamos entendiendo lo que ‘Chicho’ quiere. Si jugamos en casa con ese ritmo, podemos llevarnos siempre un resultado favorable”.

“Todo técnico tiene su diferente forma de jugar, ‘Chicho’ tiene la propia y hoy en día tratamos de hacer lo que él quiere, que el equipo sea intenso y hemos podido entender rápidamente la idea de él. Sí podría decir que hay un cambio por la idea de juego que tiene el ‘Chicho'”, señaló.

“Muchos pueden pensar que uno no tiene ese ritmo pero creo que he venido demostrando cuando me han dado la oportunidad. Me siento con muchas ganas, aún no pierdo la velocidad y estoy preparado, al 100 por ciento y si se me da la oportunidad trataré de hacerlo lo mejor”, sentenció.

Redactor: Diego Pecho