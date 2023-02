Xavi: “Es un placer para mí volver a Old Trafford”

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, retornó a Inglaterra esta vez en condición de estratega y consideró que el duelo ante Manchester United es un “gran partido de Champions”

“Tengo muy buenos recuerdos de los partidos que jugué en Inglaterra, simplemente porque es muy especial jugar allí”, declaró en español en el diario Times.

Luego, Hernández dijo: “Los estadios, la afición que no para de animar, todo tiene un sabor muy especial que no se ve en ningún otro lugar del mundo. Así que, imagínense: es un placer para mí volver a Old Trafford, uno de los mejores estadios y (uno de los) equipos más grandes del mundo”.