Xavi: “Estamos creando un equipo y espero que sea el primero de muchos”

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, se refirió a la victoria de 3-1 frente al Real Madrid por la final de la Supercopa de España, comentando sentirse satisfecho con el triunfo

Xavi Hernández era ayer, nada más acabar el partido, un hombre feliz, satisfecho por el que era su primer título como entrenador del Barça, la Supercopa de España, pero también por el fútbol que practicó su equipo, algo que elogió de forma especial: “Estoy muy contento y satisfecho porque me importa mucho el cómo y cuando ganamos y no jugamos como creo que hay que hacerlo no me voy satisfecho. En esta época condiciona mucho ganar, pero siempre pensamos en el cómo”, dijo en rueda de prensa.