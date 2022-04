Xavi: “Estamos en buena dinámica, tal vez es el mejor momento”

Xavi Hernández, director técnico del FC Barcelona, habló tras ganar 1-0 al Sevilla por la jornada 30 de la Liga Santander

Xavi Hernández, director técnico del FC Barcelona, habló tras ganar 1-0 al Sevilla por la jornada 30 de la Liga Santander. El estratega español destacó el partidazo del joven futbolista, Pedri.

“Estamos muy bien. Somos solidarios, todos trabajamos, corremos. Con esta base, deben llegar los resultados. Estamos en buena dinámica, tal vez estamos en el mejor momento de la temporada. Hemos dominado a un gran rival, el mejor a nivel defensivo de La Liga”, sostuvo en conferencia de prensa.

Xavi señaló que el plantel es muy bueno en lo colectivo: “Si todos corremos, presionamos, lo normal es que lleguen los resultados. Hay futbolistas muy buenos, los que juegan y los que están en el banquillo. La dinámica es por el trabajo colectivo”.

Sobre el nivel de Pedri: “Es un jugador superlativo. Ha hecho un gol extraordinario. Marca diferencias. Es un espectáculo verlo jugar. Y solo tiene 19 años. No me sorprende. No tiene comparación. Todo lo que nos da es una maravilla”.

Finalizó su conferencia de prensa señalando que la hinchada blaugrana ha sido un factor importante en el rendimiento del plantel: “El equipo está con la afición. Ellos también se lo pasan bien y disfrutan. El recibimiento ha sido extraordinario”.